В треугольнике ABC AB=4 см,BC=7см,AC=6 см, а в треугольнике MN MK=8см, MN=12 см, KN=14 см. Найдите уг??в треугольника MNK, если угол A =80 градусам, угол B =60 градусам

Геометрия

В треугольнике ABC AB=4 см,BC=7см,AC=6 см, а в треугольнике MN MK=8см, MN=12 см, KN=14 см. Найдите уг??в треугольника MNK, если угол A =80 градусам, угол B =60 градусам

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