В треугольнике ABC AB=4 см,BC=7см,AC=6 см, а в треугольнике MN MK=8см, MN=12 см, KN=14 см. Найдите уг??в треугольника MNK, если угол A =80 градусам, угол B =60 градусам

Геометрия
В треугольнике ABC AB=4 см,BC=7см,AC=6 см, а в треугольнике MN MK=8см, MN=12 см, KN=14 см. Найдите уг??в треугольника MNK, если угол A =80 градусам, угол B =60 градусам
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Докажем подобие треугольников: AB:MK=4:8=1/2 ; BC:KN=7:14=1/2 ; AC:MN=6:12=1/2 .Треугольники подобны по трем сторонам . Угол А=углу К=80 градусов , Угол В=углу N=60 градусов. Угол М=180-(60+80)=40 градусов.
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