В треугольнике ABC AC=8, BC=6, угол C равен 90°. Найдите радиус вписанной окружности.
Алгебра
В треугольнике ABC AC=8, BC=6, угол C равен 90°. Найдите радиус вписанной окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз треугольник прямоугольный(<C = 90°), то находим АВ по т. Пифагора: АВ = √(AC^2 + BC^2) = 10 r = (AC + BC - AB)/2 = 4/2 = 2
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