В треугольнике ABC проведена медиана AM.определите координаты точки M и длину медианы ,если A(0;1),B(1;-4),C(5;2)
Геометрия
В треугольнике ABC проведена медиана AM.определите координаты точки M и длину медианы ,если A(0;1),B(1;-4),C(5;2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка М - середина ВС, так как АМ - медиана. Следовательно найдём координаты середины: (1+5)/2=3; (-4+2)/2=-1 ; М(3;-1). Найдём длину вектора АМ: (3-0=3; -1-1=-2) ; АМ {3;-2}. Теперь найдём длину вектора АМ: |АМ|: √3²+(-2)²= √9+4= √13. Медиана равна √13
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