В треугольнике ABC сторона AB равна 27 см И она больше стороны BC в 3 раза.Найдите длину стороны AC если периметр треугольника ABC равен 61 см.

Математика
В треугольнике ABC сторона AB равна 27 см И она больше стороны BC в 3 раза.Найдите длину стороны AC если периметр треугольника ABC равен 61 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. АВ в 3 раза больше ВС,значит ВС в 3 раза меньше.ВС= 27:3=9 см. Р=АВ+ВС+АС. АС=61-(27+9)=25 см.
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