В треугольнике ABC сторона AB равна 27 см И она больше стороны BC в 3 раза.Найдите длину стороны AC если периметр треугольника ABC равен 61 см.

Математика

В треугольнике ABC сторона AB равна 27 см И она больше стороны BC в 3 раза.Найдите длину стороны AC если периметр треугольника ABC равен 61 см.

Автор: Гость