В треугольнике ABC сторона АC=32см АБ=45см,угол А=87 Найдите сторону БС Поподробнее ??ожалуйста
Геометрия
В треугольнике ABC сторона АC=32см АБ=45см,угол А=87 Найдите сторону БС Поподробнее ??ожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Нам даны две стороны и угол между ними. С такими данными мы можем найти искомую сторону по теореме косинусов. Для удобства пусть АВ=с, ВС=а, АС=b. Запишем теорему косинусов: b=32, с=45, cosA=0,0523 (находим с помощью калькулятора или по таблице Брадиса). ≈ 53,84 Корень можно извлечь на калькуляторе. Стороны округляются до сотых. Ответ: ВС=53,84 см
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