Найдите ∠ С треугольника АВС, если ВС=а, АС=b, а его площадь равна S. Решите эту задачу, если а=12, b=5√3, S=45

Геометрия
Найдите ∠ С треугольника АВС, если ВС=а, АС=b, а его площадь равна S. Решите эту задачу, если а=12, b=5√3, S=45
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Площадь треугольника можно найти по формуле: . В данном случае угол между сторонами а и b и есть искомый угол С. Выразим его синус из формулы площади, получим, что У двух углов синусы равны такой величине: у 60 и 120 градусов. Значит, угол С равен 60 или 120 градусов. 
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