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Раскачаю,тресну. глаголы какого спряжение?
Русский язык
Раскачаю,тресну. глаголы какого спряжение?
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Ответ(ы):
Гость:
Это глаголы 1 спряжения
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