Какие цели преследовал Василий Шуйский?

История
Какие цели преследовал Василий Шуйский?
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Ответ(ы):
Гость:
Основные задачи внутренней политики Василия шуйского: 1. Сохранение престола в собственных руках 2. Подавление народных восстаний 3. Искоренение самозванцев Внешней политики: 1. Пресечение иностранной интервенции 2. Пресечение притязаний иностранных правителей на престол Внутренняя: В 1606 году в народе начали ходить слухи о том, что ЛжеДмитрий I, так горячо любимый в народе, на самом деле не был убит. Посему появившийся ЛжеДмитрий II, выдававший себя за спасшегося Григория Отрепьева, пользовался значительной популярностью. Все это создавало нестабильное положение для действующего царя - Василия Шуйского. В этом же, 1606 году, происходит восстание  под руководством Болотникова (первая гражданская война в истории),  главной целью которого было свержение Шуйского. На борьбу с восставшими царь выслал войска, но эти войска были не способны остановить восставших и потерпели ряд поражений (под Кромами, под Ельцом, под Калугой). В целом, ход событий  для восставших шел удачно. Но во время осады Москвы рязанские рати перешли на сторону Шуйского, что означало  перевес сил в пользу царя. К 1607 году восстание было подавлено.  Однако, в 1607 году активные позиции начал занимать ЛжеДмитрий II, он концентрирует все свои силы в Тушино. Страна делится на два противоборствующих лагеря. Для борьбы с ЛжеДмитрием II, Шуйский, в свою очередь, нанимает шведскую наемную армию, события по-началу идут хорошо, но после того, как в казне кончаются средства на наемную армию, шведские войска начинают грабить территории страны на северо-западе. К концу 1608 года из под контроля Шуйского вышли многие регионы. Внешняя политика: Сотрудничество со шведами вызывает, в свою очередь, открытую польскую интервенцию. Уже в  1609 году происходит осада Смоленска, самой мощной крепости России. В 1610 году прекращает свое существование правительство Василия, его с позором пленили и увезли в Польшу.
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