ПОМОГИТЕ С ИНТЕГРАЛАМИ,ПОЖАЛУЙСТА!!!! СРОЧНО,РЕБЯТ!!!!!!

Алгебра
ПОМОГИТЕ С ИНТЕГРАЛАМИ,ПОЖАЛУЙСТА!!!! СРОЧНО,РЕБЯТ!!!!!!
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