Спирт может быть получен при взаимодействии альдегида: 1) с гидроксилом меди 2 2) ??о щелочью 3) с водородом на катализаторе 4) с хлороводородом

Химия
Спирт может быть получен при взаимодействии альдегида: 1) с гидроксилом меди 2 2) ??о щелочью 3) с водородом на катализаторе 4) с хлороводородом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С водородом на катализаторе. При гидрировании альдегидов образуются первичные спирты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста с заданием 1253
Ответить
Биология
Эта птица встречается чаще других зимующих птиц. У нее черная шапочка, желтая грудка, зеленая спинка и острый черный клюв. Летом она питается насек...
Ответить
Алгебра
Разложите на множители ctg^2a - 3
Ответить
Қазақ тiлi
Ответьте на вопросы: 1. ең көне музыкалық жанрдың қалыптасу тарихын айтып беріңдер? 2. қазақ музыкалық аспаптарының үйірмесіне қатысасыңдар ма?...
Ответить
Математика
Пишу 3 раз помогите.логика ДАЮ 17 БАЛЛ Отбасында 3 қыз бар . Олардың әрқайсысының 3 інісі бар .Отбасында неше бала бар ?
Ответить