Спирт может быть получен при взаимодействии альдегида: 1) с гидроксилом меди 2 2) ??о щелочью 3) с водородом на катализаторе 4) с хлороводородом
Химия
Спирт может быть получен при взаимодействии альдегида: 1) с гидроксилом меди 2 2) ??о щелочью 3) с водородом на катализаторе 4) с хлороводородом
Ответ(ы):
Гость:
С водородом на катализаторе. При гидрировании альдегидов образуются первичные спирты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Эта птица встречается чаще других зимующих птиц. У нее черная шапочка, желтая грудка, зеленая спинка и острый черный клюв. Летом она питается насек...
Қазақ тiлi
Ответьте на вопросы: 1. ең көне музыкалық жанрдың қалыптасу тарихын айтып беріңдер? 2. қазақ музыкалық аспаптарының үйірмесіне қатысасыңдар ма?...