Спирт может быть получен при взаимодействии альдегида: 1) с гидроксилом меди 2 2) ??о щелочью 3) с водородом на катализаторе 4) с хлороводородом

Химия

Спирт может быть получен при взаимодействии альдегида: 1) с гидроксилом меди 2 2) ??о щелочью 3) с водородом на катализаторе 4) с хлороводородом

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