Пишу 3 раз помогите.логика ДАЮ 17 БАЛЛ Отбасында 3 қыз бар . Олардың әрқайсысының 3 інісі бар .Отбасында неше бала бар ?
Математика
Пишу 3 раз помогите.логика ДАЮ 17 БАЛЛ Отбасында 3 қыз бар . Олардың әрқайсысының 3 інісі бар .Отбасында неше бала бар ?
Ответ(ы):
Гость:
əрлектін үші бар так я перевёл
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