Произведение цифр трехзначного числа равно 3.Найдите все такие числа Помогите
Математика
Произведение цифр трехзначного числа равно 3.Найдите все такие числа Помогите
Ответ(ы):
Гость:
Abc=3 знаем, что abc натуральные произведение 3 дают только цифры 1 и 3 след: 113, 131, 311
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