Маугли попросил обезьян принести ему орехов. Обезьяны набрали поровну орехов и понесли их Маугли. По дороге они поссорились и каждая обезьяна бросила в каждую по ореху. В результате Маугли досталось лишь 33 ореха. По сколько ор...
Математика
Маугли попросил обезьян принести ему орехов. Обезьяны набрали поровну орехов и понесли их Маугли. По дороге они поссорились и каждая обезьяна бросила в каждую по ореху. В результате Маугли досталось лишь 33 ореха. По сколько орехов собрали обезьяны? Известно, что каждая обезьяна принесла больше одного ореха.
Ответ(ы):
Гость:
Оказалось, что два варианта, 3 обезьяны собрали по 12 орехов, всего 36, выбросили 3 и принесли 33 или 11 обезьян собрали по 4 ореха, всего 44, выбросили 11 и принесли 33. Решение в одну формулу Пусть N - число собранных орехов, а m - число обезьян. Тогда выбросив по одному ореху они все принесли 33 штуки. Уравнение (N-1)*m = 33. или N*m = 33+m или N= 33/m + 1. И тут самое главное !!!! - число орехов ЦЕЛОЕ, значит число m - должно быть целым, значит m может быть равно ИЛИ 3 ИЛИ 11 ОТВЕТ: Обезьяны собрали по 3 или 12 орехов.
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