(3x/y^3)^2 выполнить действия
Алгебра
(3x/y^3)^2 выполнить действия
Ответ(ы):
Гость:
3x^2/y^6, здесь при возведении в степень- степени перемножаются
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