Сочинение на тему как я общаюсь с друзьями обществознание

Обществознание
Сочинение на тему как я общаюсь с друзьями обществознание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У меня много друзей, и с ними я часто общаюсь. Также я хочу отметить что общение - это взаимные отношения, деловая или дружеская связь. С друзьями я общаюсь на интересные теме.
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