По карте определите, какие государства расположены на Русской (Восточно-Европейс??ой) равнине?
География
По карте определите, какие государства расположены на Русской (Восточно-Европейс??ой) равнине?
Ответ(ы):
Гость:
Это просто. На территории этой равнины полностью или частично расположены следующие государства: Польша, Финляндия, Румыния, Болгария, Россия, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Украина, Казахстан.
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