Решите пожалуйста 2 вариант, 2 задача!! Срочно надо!!

Гость: Гость:

Смежный угол будет равен 180-118=62 градуса. Углы при основании равнобедр.треуг. равны, значит и второй угол равен 62 градусам. Угол при вершине найдем из суммы углов треугольника, равной 180 градусам: угол равен 180-62-62=56 градусам. Ответ: 62; 62; 56.