Номер 633, 640 и контрольные задания номер2 стр178. Учебник Зубарева и Мордкович 5 класс Дам 10 баллов

Математика
Номер 633, 640 и контрольные задания номер2 стр178. Учебник Зубарева и Мордкович 5 класс Дам 10 баллов
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Гость:
Номер 2 ответ 2см всё отметь как лучший и поблагодори плиз
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