Решитттттееееее плииззззззззз

Химия
Решитттттееееее плииззззззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ca+O2=2Cao 2Al+3S=Al2S3 2Al+3Cl2=2AlCl3 2AlBr3+3Cl2=2AlCl3+3Br2 Na2O+H2O=2NaOH
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