Помогите эти слова поже
Қазақ тiлi
Помогите эти слова поже
Ответ(ы):
Гость:
Жа-ңа,2буыннан тұрады. жа-ашық, ңа-ашық.А-уыл-ды3буын.а-ашық, уыл-бітеу,ды-ашық. Бі-лім-ді3буын.бі-ашық,лім-бітеу,ді-ашық. Тү-сін-дір-ме4буын.тү-ашық,сін-сін-бітеу,дір-бітеу,ме-ашық. Оқу-ашық,шы-ашық,лар-бітеу,дың-бітеу.Мұ-ашық,ға-ашық,лім-бітеу,дер-бітеу,ге-ашық. Сы-ашыұ,нып-бітеу,тас-бітеу,тар-бітеу.
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