Из двух дачи расстояние между которыми 12 километров навстречу друг другу вышли два друга и встретились на середине пути первый дачник шел со скоростью 60 метров в минуту а второй 50 метров минуту Кто из друзей затратил на путь...

Математика

Из двух дачи расстояние между которыми 12 километров навстречу друг другу вышли два друга и встретились на середине пути первый дачник шел со скоростью 60 метров в минуту а второй 50 метров минуту Кто из друзей затратил на путь до встречи больше времени и насколько

Автор: Гость