Из двух дачи расстояние между которыми 12 километров навстречу друг другу вышли два друга и встретились на середине пути первый дачник шел со скоростью 60 метров в минуту а второй 50 метров минуту Кто из друзей затратил на путь...
Математика
Из двух дачи расстояние между которыми 12 километров навстречу друг другу вышли два друга и встретились на середине пути первый дачник шел со скоростью 60 метров в минуту а второй 50 метров минуту Кто из друзей затратил на путь до встречи больше времени и насколько
Ответ(ы):
Гость:
12 км = 1200 м 1) 1200:2=600 (м) 2) 600:50=12(мин) 3)600:60=10 (мин)
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