Помогите пожалуйста с тестом срочнооо.
Биология
Помогите пожалуйста с тестом срочнооо.
Ответ(ы):
Гость:
21-пневмония 3- больше 19- бронхи 20- голосовые связки 33- альвеолы 14-яд 18- 2 17-глотка 29-чихание и кашель
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