Английский язык

Выберите правильные формы глаголов, чтобы закончить текст. Today (am/is/are)____mybirthaday and I (am/is/are)____ very happy. I (have/has)____very good presents: a new football and three new video games. My presents (am/is/are)____in my bedroom now. My presents, friends and I (am/is/are)____at table. I (see/sees) nine candles on the table. My mum (say/says)____, "Happy birthday, son ! Be happy !" I (say/says)____"Thank you, mum." My parents and friends (sing/sins) a Happy birthday song. I (like/likes)____my birthdas.

