Определи число и род имен прилошательных и существительных без зимнего пальто в ближнюю страну про большой город по узкой тропе из за тонкой стены,у полевой мыши с тяжелой дубиной по сосноваму лесу с настоящим золотом о хорошей...
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Определи число и род имен прилошательных и существительных без зимнего пальто в ближнюю страну про большой город по узкой тропе из за тонкой стены,у полевой мыши с тяжелой дубиной по сосноваму лесу с настоящим золотом о хорошей жизни,на вещевом рынке из чистого серебра в березовую рощу из сладкой моркови в тесном кольце
Ответ(ы):
Гость:
Р. п., в. п., в. п., д. п., р. п., р. п., т. п., д. п., т. п., п. п., п. п., р. п., в. п., р. п., п. п.
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