№8 подбери подходящие подписи для картинок. выдели буквосочетания
Французский язык
№8 подбери подходящие подписи для картинок. выдели буквосочетания
Ответ(ы):
Гость:
Всего 6 рисунов, но 8 фраз, 2-я фраза - не подходит никуда, остальные распределяем так: 1 рисунок - 4 и 5 фразы2 - 73 - 34 - 65 - 86 - 1 Когда будете писать фразы, подчеркните во всех словах буквосочетания gn и ill. Из 2 предложения выпишите только слова с этими буквосочетаниями.
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