с автовокзала и от железнодорожной станции одновременно навстречу друг другу выехали два а втобуса. скорость одного 48км/ч, другого 54 км/ч. какое расстояние будет между ними через ч, если между автовокзалом и станцией 350км?

Математика
с автовокзала и от железнодорожной станции одновременно навстречу друг другу выехали два а втобуса. скорость одного 48км/ч, другого 54 км/ч. какое расстояние будет между ними через ч, если между автовокзалом и станцией 350км?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)54+48=102 км/ч общая скорость; 2)350-102=248 км; Ответ: 248 км будет через час между поездами
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