с автовокзала и от железнодорожной станции одновременно навстречу друг другу выехали два а втобуса. скорость одного 48км/ч, другого 54 км/ч. какое расстояние будет между ними через ч, если между автовокзалом и станцией 350км?

Математика

с автовокзала и от железнодорожной станции одновременно навстречу друг другу выехали два а втобуса. скорость одного 48км/ч, другого 54 км/ч. какое расстояние будет между ними через ч, если между автовокзалом и станцией 350км?

Автор: Гость