Помогите пожалуйста Срочно!!!!!!! Решите упр 547

Гость: Гость:

- это возрастающая функция, т.к. это показательная ф-ция с основанием 4>1. - это убывающая функция,т.к. это показат. ф-ция c основанием 1/2 < 1, сдвинутая на 3 единицы вверх по оси ОУ. - это убыв. ф-ция, т.к. 1/3 <1. - это убыв. ф-ция, так как 1/5 < 1.