Помогите пожалуйста Срочно!!!!!!! Решите упр 547

Алгебра
Помогите пожалуйста Срочно!!!!!!! Решите упр 547
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 - это возрастающая функция, т.к. это показательная ф-ция с основанием 4>1. - это убывающая  функция,т.к. это показат. ф-ция    c основанием 1/2 < 1, сдвинутая на 3 единицы вверх по оси ОУ.   - это убыв. ф-ция, т.к.  1/3 <1.  - это убыв. ф-ция, так как 1/5 < 1.
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