Помогите пожалуйста Срочно!!!!!!! Решите упр 547
Алгебра
Помогите пожалуйста Срочно!!!!!!! Решите упр 547
Ответ(ы):
Гость:
- это возрастающая функция, т.к. это показательная ф-ция с основанием 4>1. - это убывающая функция,т.к. это показат. ф-ция c основанием 1/2 < 1, сдвинутая на 3 единицы вверх по оси ОУ. - это убыв. ф-ция, т.к. 1/3 <1. - это убыв. ф-ция, так как 1/5 < 1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Длина отрезка 168 см. Он разделен на 3 отрезка. Второй отрезок в 3 раза длиннее чем пе??вый, а третий - в 4 раза длиннее чем первый. Найди длину ка...
Русский язык