Помогите скорей 1025 пожалуйста пожалуйста полностью решение

Математика
Помогите скорей 1025 пожалуйста пожалуйста полностью решение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3х≥-18 х≥-6        х∈[-6;+∞) -8x≤32 -x≤4 x≥-4        x∈[-4;+∞) 5y≥16 y≥3.2      y∈[3.2;+∞) 6.5y>13 y>2        y∈(2;+∞) -8x≥24 -x≥3 x≤-3       x∈(-∞;3] 7.5x≤30 x≤4         x∈(-∞;4]
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