Какие моря омывают берега Русской равнины? К бассейнам каких океанов они принадлежат?

География
Какие моря омывают берега Русской равнины? К бассейнам каких океанов они принадлежат?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это, однозначно, Карское море. Также Баренцево. Балтийское, и, конечно же, Азовское. Это моря бассейнов Тихого океана и Северного – Ледовитого.  

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