Оксид алюминия не взаимодействует с каждым из веществ в ряду А) NO, Cu Б) NO, KCO B) KO, NaOH Г) HSO, NaO

Химия

Оксид алюминия не взаимодействует с каждым из веществ в ряду А) NO, Cu Б) NO, KCO B) KO, NaOH Г) HSO, NaO

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