Гекоторое число увеличели в 2,5 раза , а за тем вычли половину исходного числа, посл?? чего получили число на 4,4 больше исходного найдите исходное число

Математика

Гекоторое число увеличели в 2,5 раза , а за тем вычли половину исходного числа, посл?? чего получили число на 4,4 больше исходного найдите исходное число

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