Гекоторое число увеличели в 2,5 раза , а за тем вычли половину исходного числа, посл?? чего получили число на 4,4 больше исходного найдите исходное число

Математика
Гекоторое число увеличели в 2,5 раза , а за тем вычли половину исходного числа, посл?? чего получили число на 4,4 больше исходного найдите исходное число
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Искомое число выразим через переменную х и составим уравнение из условия: 2,5х - 0,5х = х + 4,4 2х - х = 4,4 х = 4,4 Проверим по ходу условия: увеличили в 2,5: 4,4*2,5 = 11 вычли половину: 11- 2,2 = 8,8 получили на 4,4 больше исходного: 8,8-4,4=4,4
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