№9 Вписать в стишки а) и в) недостающие дни недели

Французский язык
№9 Вписать в стишки а) и в) недостающие дни недели
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
№ 9 а надо делать по упражнению в начале этого Unite. Там написан стишок и оттуда надо выписать дни недели. б)lundi,mardi,mercredi, jeudi, vendredi,samedi,dimanche
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