Написать форму множественного числа род.п. слов: герб,зонт,бант,торт,туфля
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Написать форму множественного числа род.п. слов: герб,зонт,бант,торт,туфля
Ответ(ы):
Гость:
Гербов,зонтов,бантов,тортов,туфель
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