Найди длину отрезка BK,зная что периметр прямоугольника ABCD- 18 см,сторона CD- 3 см,сторона KD- 4 см
Математика
Найди длину отрезка BK,зная что периметр прямоугольника ABCD- 18 см,сторона CD- 3 см,сторона KD- 4 см
Ответ(ы):
Гость:
3+4=7 18-7=10 10-3=7 вот все проблема решена я учитель я знаю
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