Превратить неодушевленные имена существительные в одушевленные используя суффи??сы -разведка журнал почта Америка
Русский язык
Превратить неодушевленные имена существительные в одушевленные используя суффи??сы -разведка журнал почта Америка
Ответ(ы):
Гость:
Разведка - разведчик (суффикс -чик) журнал - журналист (суффикс - ист) почта - почтальон (суффикс - аль, он) Америка - американец (суффикс - ан, ец)
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