Верны ли следующие суждения о предпринимательстве А.предпринимательство -это деятельночсть направлённая на получение Б.предпринимательская деятельность связана с финасовым риском 1)верно только а 2)верно только а 3) верны оба с...

Обществознание

Верны ли следующие суждения о предпринимательстве А.предпринимательство -это деятельночсть направлённая на получение Б.предпринимательская деятельность связана с финасовым риском 1)верно только а 2)верно только а 3) верны оба суждения 4)неверны оба суждения

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