Верны ли следующие суждения о предпринимательстве А.предпринимательство -это деятельночсть направлённая на получение Б.предпринимательская деятельность связана с финасовым риском 1)верно только а 2)верно только а 3) верны оба с...
Обществознание
Верны ли следующие суждения о предпринимательстве А.предпринимательство -это деятельночсть направлённая на получение Б.предпринимательская деятельность связана с финасовым риском 1)верно только а 2)верно только а 3) верны оба суждения 4)неверны оба суждения
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 3 - верны оба суждения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите 4-5 слов с орфограммой "Парная согласная".Составь с этими словами связный ??екст на тему" День Победы".Запиши текст?
Математика
Если Оля купит 3 розы, то у нее останется 1400 р, а если она купит 5 таких же роз, то у нее останется 1000 р. Найди цену одной розы.