В 16 часов, удаляясь друг от друга, выехали: автобус из пункта А и мотоцикл из пункта В. Расстояние между пунктами А и В равно 52 км. К 18 часам расстояние между автобусом и мотоциклом увеличилось на 266 км. На каком расстоянии...

Математика

В 16 часов, удаляясь друг от друга, выехали: автобус из пункта А и мотоцикл из пункта В. Расстояние между пунктами А и В равно 52 км. К 18 часам расстояние между автобусом и мотоциклом увеличилось на 266 км. На каком расстоянии от пункта А будет находиться мотоцикл в 21 час, если известно, что скорость автобуса 60 км/час?

Автор: Гость