В 16 часов, удаляясь друг от друга, выехали: автобус из пункта А и мотоцикл из пункта В. Расстояние между пунктами А и В равно 52 км. К 18 часам расстояние между автобусом и мотоциклом увеличилось на 266 км. На каком расстоянии...
Математика
В 16 часов, удаляясь друг от друга, выехали: автобус из пункта А и мотоцикл из пункта В. Расстояние между пунктами А и В равно 52 км. К 18 часам расстояние между автобусом и мотоциклом увеличилось на 266 км. На каком расстоянии от пункта А будет находиться мотоцикл в 21 час, если известно, что скорость автобуса 60 км/час?
Ответ(ы):
Гость:
1) 18-16=2(ч)- время в пути 2) 60*2=120(км)-прошел автобус 3) (266-52-120):2=94:2=47(км/ч)-скорость мотоцикла 4) (21-16)*47=235(км)-на таком расстоянии от А будет мотоциклист в 21 час
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