В квартире две комнаты. Длина первой комнаты 5 м, а ширина – 4 м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2 м длиннее. За побелку потолка второй комнаты заплатили на 400 тенге больше. Сколько заплатили за побелку потолков ...

Математика

В квартире две комнаты. Длина первой комнаты 5 м, а ширина – 4 м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2 м длиннее. За побелку потолка второй комнаты заплатили на 400 тенге больше. Сколько заплатили за побелку потолков обеих комнат? A) 4800тг; C) 2220тг; B) 1200тг; D) 2400тг;

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