В квартире две комнаты. Длина первой комнаты 5 м, а ширина – 4 м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2 м длиннее. За побелку потолка второй комнаты заплатили на 400 тенге больше. Сколько заплатили за побелку потолков ...
Математика
В квартире две комнаты. Длина первой комнаты 5 м, а ширина – 4 м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2 м длиннее. За побелку потолка второй комнаты заплатили на 400 тенге больше. Сколько заплатили за побелку потолков обеих комнат? A) 4800тг; C) 2220тг; B) 1200тг; D) 2400тг;
Ответ(ы):
Гость:
1) 5*4=20 (м2) площадь первой комнаты. 2) 5+2=7 (м) длина второй комнаты. 3) 7*4=28 (м2) площадь второй комнаты. 4) 28-20=8 (м2) больше площадь второй комнаты, чем первой. 5) 400:8=50 (тг) платили за каждый квадратный метр. 6) 50*20=1000 (тг) заплатили за побелку потолка первой комнаты. 7) 50*28=1400 (тг) заплатили за побелку потолка второй комнаты. 8) 1000+1400=2400 (тг) заплатили за побелку потолков обеих комнат. Ответ: D) 2400 тг.
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