Помогите пожалуйста 3,4 СРОЧНО!)☆буду благодарна!))))^-^
Математика
Помогите пожалуйста 3,4 СРОЧНО!)☆буду благодарна!))))^-^
Ответ(ы):
Гость:
(7,43-2,12)+x=7 5,31+x=7 x=7-5,31 x=1,69 =========== (8,61-3,75)+y=12,1 4,86+y=12,1 y=12,1-4,86 y=7,24
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