Напиши 9 цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Расставь между ними знаки « + » или « -- ». Всего три зна??а, чтобы получилось 100.
Математика
Напиши 9 цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Расставь между ними знаки « + » или « -- ». Всего три зна??а, чтобы получилось 100.
Ответ(ы):
Гость:
Извини только так смог 123+45-67-9+8=100
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