Период вращения винта вертолета 0,2 с. Какова частота вращения винта вертолета?
Физика
Период вращения винта вертолета 0,2 с. Какова частота вращения винта вертолета?
Ответ(ы):
Гость:
Дано:Т=0,2с v = 1/Т= 1/0,2 = 5 (размерность секунда в минус первой степени? c-1)
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