Запишите в общей форме порядок вычисление периметра квадрата. найдите периметр к??адрата строной а)а=15см;б)а=4м;в)а=2км
Математика
Запишите в общей форме порядок вычисление периметра квадрата. найдите периметр к??адрата строной а)а=15см;б)а=4м;в)а=2км
Ответ(ы):
Гость:
Ркв=4а А) Р=4*15=60cm Б) Р=4*4=16м В) Р=4*2=8км
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