1)|x-3|больше чем 0 решите неравенства и изобразите множество на кординатной прямой множителество его решений

Математика
1)|x-3|больше чем 0 решите неравенства и изобразите множество на кординатной прямой множителество его решений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все числа кроме 3, т.к. модуль всегда неотрицателен. а в 3 он равен 0. а надо больше 0
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