Выпишите безличное предложения Подчеркните сказуемые, укажите способы их выраже??ия Вечереет Свежо.Ветра уже нет.На меже улеглись кусты перекати-поля.Весь день их бросало по свежий пашне.Теперь и пахарям можно отдохнуть.Хорошо ...
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Выпишите безличное предложения Подчеркните сказуемые, укажите способы их выраже??ия Вечереет Свежо.Ветра уже нет.На меже улеглись кусты перекати-поля.Весь день их бросало по свежий пашне.Теперь и пахарям можно отдохнуть.Хорошо лежать на опушке прозрачного перелеска и смотреть в ясное небо.Там начинают светиться первые звёздочки.Нежно пахнет распускающимися дубовыми почками
Ответ(ы):
Гость:
Свежо краткое прилагательное, вечереет безличный глагол
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