Помогите пожалуйста мне с заданием о математике Вот задание Отнимите из суммы ??исел 8,59 и 2,31 их разность

Математика
Помогите пожалуйста мне с заданием о математике Вот задание Отнимите из суммы ??исел 8,59 и 2,31 их разность
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сумма: 8,59+2,31=10,9 Разность: 8,59-2,31=6,28 Ответим на вопрос задания - из суммы отнимем разность: 10,9-6,28=4,62
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