Помогите пожалуйста мне с заданием о математике Вот задание Отнимите из суммы ??исел 8,59 и 2,31 их разность

Математика

Помогите пожалуйста мне с заданием о математике Вот задание Отнимите из суммы ??исел 8,59 и 2,31 их разность

Автор: Гость