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Нижняя стрелка, помогите )
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Нижняя стрелка, помогите )
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Ответ(ы):
Гость:
C2H5OH + C3H7COOH=нижняя стрелка + H2O
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