С автовокзала и от железнодорожной станции одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса. Скорость одного 48км/ч,другого 54км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3ч, если между автовокзалом и станцией 350км?

Математика

С автовокзала и от железнодорожной станции одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса. Скорость одного 48км/ч,другого 54км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3ч, если между автовокзалом и станцией 350км?

Автор: Гость