С автовокзала и от железнодорожной станции одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса. Скорость одного 48км/ч,другого 54км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3ч, если между автовокзалом и станцией 350км?
Математика
С автовокзала и от железнодорожной станции одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса. Скорость одного 48км/ч,другого 54км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3ч, если между автовокзалом и станцией 350км?
Ответ(ы):
Гость:
Решение: 1. Первый автобус проехал за 3 часа: 48км/час*3час=144 км 2. Второй автобус проехал за три часа: 54км/час*3час=162 км 2, Оба автобуса проехали расстояние: 144км+162км=306км 3. Через три часа расстояние между автобусами будет: 350км-306км=44км Ответ: 44км
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