Как будет на казахском в письме 1845 и 1904 плис очень срочно
Қазақ тiлi
Как будет на казахском в письме 1845 и 1904 плис очень срочно
Ответ(ы):
Гость:
1845--бір мың сегіз жүз қырық бес 1904--бір мың тоғыз жүз төрт
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