Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 74, а основание 48. найдите длину высоты,проведенной к основанию этого треугольника

Математика

Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 74, а основание 48. найдите длину высоты,проведенной к основанию этого треугольника

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