Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 74, а основание 48. найдите длину высоты,проведенной к основанию этого треугольника

Математика
Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 74, а основание 48. найдите длину высоты,проведенной к основанию этого треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По теореме Пифагора квадрат высоты равен 74*74-24*24=(74-24)*(74+24)=50*98=4*25*49 Высота равна 2*5*7=70
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