На рисунке всё дано, помогите решить
Геометрия
На рисунке всё дано, помогите решить
Ответ(ы):
Гость:
1-ый угол=90 2-рой=45 => 180-90-45=45 => треугольник равнобедренный 20=корень(х^2+x^2) х=14.14 т.к. он равнобедренный то обе стороны будут по 14,14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В квартире две комнаты. Длина первой комнаты 5 м, а ширина 4 м. Вторая комната имеет ??у же ширину, но она на 2 м длиннее. За побелку потолка второ...
Математика
Напиши 9 цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Расставь между ними знаки « + » или « -- ». Всего три зна??а, чтобы получилось 100.